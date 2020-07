Crise malienne : l’Union africaine donne enfin de la voix

Le chef de la Commission de l’Union africaine a finalement réagi à la situation qui se déroule au Mali et a appelé mardi au calme.

L’Union Africaine a appelé au calme, la poursuite du dialogue et des négociations pour la mise en œuvre diligente de solutions consensuelles pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Mali, rapporte l’agence Anadolu citant une déclaration de l’organisation. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat a également condamné les actes de violence à la suite de manifestations dans ce pays d’Afrique de l’Ouest qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et la destruction de biens publics et privés. L’Union africaine a ensuite exigé que des enquêtes soient menées pour établir la responsabilité, rendre justice aux victimes et appliquer les sanctions appropriées.

La réaction de l’Union Africaine fait suite à l’échec de la médiation de la CEDEAO dans la crise qui secoue le pays. En effet, une mission de l’organisation sous régionale s’est rendue à Bamako pour tenter d’aider à un consensus mais les manifestants ont rejeté les propositions de délégués. La contestation au Mali exige le départ du président de la république pour selon elle, n’avoir pas réussi une bonne gestion du pays gangréné par la « corruption », une situation sécuritaire très critique marquée par la prolifération des attaques terroristes depuis environ huit ans. Le président IBK a appelé au dialogue et a fait des concessions mais le Mouvement du 5 juin ne veut toujours que son départ. Les dirigeants du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Ghana devraient arriver au Mali plus tard cette semaine pour de nouvelles négociations.