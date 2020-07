Crise au Mali: Paris appelle à la mise en œuvre des recommandations de la Cédéao

La crise sociopolitique au Mali est suivie de très près par la France. Ce vendredi, Paris a appelé à la mise en oeuvre des recommandations déjà émises par la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

La diplomatie française a salué l’implication des chefs d’Etat de la Cédéao dans la résolution de la crise malienne. Dans un communiqué, le ministère de Jean-Yves Le Drian a appelé l’ensemble de la classe politique à faire des concessions afin de trouver une issue à la crise sociopolitique avant l’échéance du 31 juillet fixée par la Cédéao.

« La France reste cependant préoccupée par le retard pris dans la mise en œuvre des recommandations déjà émises« , poursuit le Quai d’Orsay, estimant qu’elles permettraient de « rétablir la légitimité des institutions mises en cause, la Cour constitutionnelle et l’Assemblée nationale » et de « répondre aux demandes de l’opposition et la société civile, dans le strict respect de la Constitution« .

Cinq chefs d’Etat de la Cédéao étaient à Bamako pour tenter de dénouer la crise. En difficulté, le président Mahamadou Issoufou a convoqué d’urgence un sommet extraordinaire de l’organisation ouest-africaine qui se tiendra le lundi 27 juillet par visioconférence.