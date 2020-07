Crise au Mali: après l’échec de la Cédéao, Ouattara, Sall, Akufo-Addo et Issoufou à Bamako

Les présidents sénégalais, ivoirien, ghanéen et nigérien sont annoncés jeudi 23 juillet à Bamako pour tenter une médiation entre le pouvoir et le mouvement de contestation (M5-RFP) dans la crise qui secoue le pays.

Le président Alassane Ouattara et ses homologues Mahamadou Issoufou, Nana Akufo-Addo et Macky Sall sont attendus jeudi dans la capitale malienne pour tenter de trouver un consensus entre contestataires et le régime du président IBK. Il s’agit d’une énième tentative de résolution du différend.

De sources concordantes, ces quatre dirigeants se rendront sur place suite à l’échec de la mission de la Cédéao conduite par l’ancien président nigérian Jonathan Goodluck qui a séjourné à Bamako du mercredi au dimanche avant de rendre son rapport. « Nous avons rencontré le M5-RFP quatre fois et nous n’avons pu rapprocher nos divergences », a reconnu Goodluck Jonathan lors d’une conférence de presse.

Après trois grandes manifestations réclamant le départ d’IBK, la crise politique s’est enlisée dans ce pays déchiré par l’insurrection armée notamment au centre et au nord. Élu en 2013, le chef de l’Etat est accusé par le M5-RFP d’avoir échoué à sortir ce vaste pays d’une crise multiforme depuis plusieurs années.

Des annonces majeures!

Pour apaiser les tensions, lBK a fait des annonces majeures. Il a notamment dissout la cour constitutionnelle et promis la formation d’un gouvernement d’union nationale. Des gestes jugés insuffisants par la contestation.