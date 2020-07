Covid-19: le virus pourrait entraîner des érections douloureuses et interminables

Le coronavirus pourrait entraîner des érections douloureuses et interminables. C’est le nouveau symptôme inattendu observé sur un patient en juin 2020 et révélé dans la revue «The American Journal of Emergency Medicine».

En plus des symptômes habituels de la maladie, comme la fièvre, la toux et une détresse respiratoire aiguë, un patient français de 62 ans, hospitalisé à Versailles (Yvelines) a été victime de priapisme, une érection persistante (plus de 4 heures) en dépit de l’absence de stimulation sexuelle, a annoncé ce mardi 07 juillet 2020 Cnews.

Selon Cnews, en temps normal, les corps caverneux se comportent comme une éponge, ils se remplissent de sang pour obtenir l’érection et se contractent pour empêcher le sang d’y pénétrer. « Mais dans le cas de ce malade, placé sous respirateur artificiel, le sang est resté bloqué dans les deux corps caverneux. S’il n’est pas traité à temps, ce dysfonctionnement peut causer des problèmes irréversibles sur la fonction érectile de l’homme », explique la revue «The American Journal of Emergency Medicine».

Un symptôme plus grave

La même étude précise qu’après quatre heures de compression, l’aspiration du sang du patient a révélé la présence de caillots de couleur noire, caractéristiques du priapisme dit à flux réduit. Seulement que le priapisme à flux réduit est dû à une occlusion du flux veineux contrairement au priapisme à flux agrandi, causé par un problème artériel. Pour Futura Sciences, ce symptôme est donc plus grave car il peut entraîner un arrêt complet de la circulation sanguine au niveau du pénis. Toutefois, après une extubation sans complication, le patient a finalement pu retourner chez lui deux semaines plus tard et sans séquelles.

Quel rapport avec le coronavirus…

D’après des chercheurs cités par Cnews, bien que les arguments en faveur d’un lien de causalité entre la Covid-19 et le priapisme, ainsi que le mécanisme ischémique du priapisme, soient très forts dans ce cas, de plus amples récits de cette nature contribueraient à renforcer les preuves. La même source rappelle que la formation de caillots dans des vaisseaux sanguins et liée à une infection au Covid-19 avait déjà été observée.

Le constat se fait notamment dans les veines de la jambe (phlébite) et les poumons (embolie pulmonaire) mais ils sont détectés au niveau du pénis d’un patient pour la première fois depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus. C’est pourquoi, des chercheurs soulignent que «cette urgence médicale devrait être reconnue par les professionnels de la santé et traitée promptement pour éviter des complications fonctionnelles immédiates et chroniques».