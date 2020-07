Covid-19 : « Le virus n’est pas sous contrôle, il empire », OMS

Le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que le coronavirus n’était pas encore sous contrôle et que les pays doivent « adopter une approche globale, basée sur des mesures fondamentales de santé publique ».

« Dans la majeure partie du monde, le virus n’est pas sous contrôle. Il empire », a averti le chef de l’OMS, au cours d’une réunion d’information de l’organisation. Tedros Adhanom Ghebreyesus a averti également que plus de personnes pourraient contracter la maladie, si les gouvernements ne commençaient pas à « adopter une approche globale basée sur des mesures fondamentales de santé publique, trouver, isoler, tester et traiter les cas, et rechercher et mettre en quarantaine les contacts ». « Alors que les pays luttent contre cette menace sans précédent, ils sont confrontés à un équilibre délicat entre la protection de leur population et le maintien des services de santé essentiels, tout en minimisant les dommages sociaux et économiques et en respectant les droits de l’homme », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de réponses faciles. Mais certains pays ont maîtrisé le virus. Nous devons tirer les leçons de leur expérience et suivre leur exemple. En tant que communauté mondiale, nous devons tirer les enseignements des efforts positifs déployés pour supprimer le virus et des défis qui ont émergé de ces difficultés mondiales. Il est devenu extrêmement clair que la meilleure défense contre les urgences sanitaires est un système de santé solide. Un système de santé solide est un système de santé résilient. C’est pourquoi les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux doivent investir dans la préparation et les fonctions essentielles de santé publique », a déclaré Ghebreyesus, en soulignant que la santé pour tous « a été la marque de fabrique de l’OMS, au cours des 70 dernières années ».