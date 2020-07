Covid-19: le virus finira par «disparaître», Donald Trump persiste et signe

Alors que le nombre d’infections au coronavirus flambe aux États-Unis, Donald Trump a défendu ses propos, selon lesquels la maladie finirait par « disparaître », en se disant opposé à l’idée d’imposer le port du masque au niveau national. « J’aurai raison au final. Vous savez, j’ai dit : “Ça va disparaître.” Je le dirai encore », a déclaré le président américain dans une interview à Fox News Sunday, diffusée dimanche 19 juillet 2020. « Ça va disparaître et j’aurai raison », a-t-il insisté.

"I'll be right eventually" — Trump defends his comment that the coronavirus will "disappear" on its own pic.twitter.com/OT5zf23emD

— Aaron Rupar (@atrupar) July 19, 2020