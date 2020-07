Covid-19 / Israël: L’exécutif exposé aux critiques, suite à la mauvaise gestion de la pandémie

Le gouvernement israélien fait face aussi à la colère du personnel médical. Le pays compte, désormais, plus de 50 000 personnes, ayant contracté le nouveau coronavirus, depuis le début de la pandémie. Ce lundi 20 juillet, l’association des infirmières et infirmiers lance une grève illimitée pour réclamer des embauches dans le milieu hospitalier, pour la lutte contre la pandémie. Ceci est dû au manque de personnel médical, suite à la mise en quarantaine de plus en plus d’infirmiers, exposés au virus. Une mise en garde contre un possible effondrement du système sanitaire.