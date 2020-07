Covid-19 au Bénin: « Pour l’instant la situation est sous contrôle », Benjamin Hounkpatin

Depuis quelques semaines que le Bénin connaît une flambée des cas confirmés de Coronavirus, beaucoup se demandent si le gouvernement devrait pas remettre en place certaines mesures restrictives levées. Mais pour le Ministre de la Santé, il est trop tôt de penser au retour de certaines mesures.

« Les dispositions mises en place sont évaluées chaque jour. Nous évaluons toujours pour voir quel est le degré de respect des mesures mises en place, pour apprécier l’opportunité ou non de retourner à ces mesures. On peut aller plus loin, comme on peut revenir de façon progressive sur certaines mesures », Pr Benjamin Hounkpatin