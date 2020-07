Covid-19 au Bénin: environ 1 300 cas positifs enregistrés (officiel)

Ce dimanche 05 juillet 2020, le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a présenté le point de l’évolution de la pandémie du Coronavirus. Selon les chiffres avancés par l’autorité, le nombre de décès n’a pas changé depuis le dernier bilan, mais le nombre de cas confirmés a connu une flambée.

Le Bénin compte désormais environ 1 300 cas confirmés de Coronavirus. Sur ce nombre total de personnes atteintes, 21 décès ont été enregistrés, plus du tiers guéri et les deux autres tiers sont sous traitement. Selon le Ministre, plus de 75% des cas sont concentrés dans la zone de l’ancien cordon sanitaire, notamment dans le Littoral, l’Atlantique et l’Ouémé, avec une forte transmission en communauté.

L’autorité ministérielle a par ailleurs insisté sur le fait que les cas graves deviennent de plus en plus nombreux. « Nous avons de plus en plus de graves. Et c’est ces cas graves qui peuvent malheureusement aboutir à des décès malgré la prise en charge qui est mise en place par le gouvernement », a-t-il expliqué.