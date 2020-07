Covid-19 au Bénin: 16 décès et 644 cas positifs dans l’Atlantique

Au Bénin, aucun département n’a résisté à la fureur de la pandémie du Coronavirus. La Donga qui résistait au Bénin a fini par enregistré ses premiers cas. Le département de l’Atlantique, très tôt identifié comme l’une des régions les plus touchées, compte un grand nombre de décès et de cas confirmés.

Selon le point fait par Dr Thierry Hounlèlou, chef Cellule du Conseil départemental de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies, le département de l’Atlantique a enregistré à la date du mardi 14 juillet 2020, 644 cas confirmés au PCR et 16 décès. On dénombre 246 cas pour Abomey-Calavi et 77 cas pour la commune d’Allada. Quant à la ville de Ouidah, 48 cas confirmés sont détectés. Sur les 644 cas au total, 210 personnes sont déjà déclarées guéries.

Dr Thierry Hounlèlou a rappelé le respect des gestes barrières, comme la meilleure solution de prévention. Il a préconisé la poursuite des sensibilisations dans les lieux de culte et autres lieux de rassemblement. Il faut souligner que le point de la situation a été présenté à l’occasion de la Conférence administrative départementale, en présence des autorités locales.

Plus de 1 500 cas au plan national

A la date du 17 juillet 2020, le Bénin a enregistré un total de 1 602 cas confirmés à la Covid-19. 5 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le nombre total de morts à 31 au plan national. Sur les 1 602 cas, 782 personnes sont guéries et 789 sous traitement.