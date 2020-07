Covid-19 au Bénin: 03 nouveaux décès et 88 nouveaux cas enregistrés (OMS)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a présenté le bilan sur l’évolution de la pandémie ce mercredi 22 juillet 2020. Selon les chiffres de l’Organisation, la pandémie continue de progresser dans plusieurs pays comme le Bénin où de nouveaux cas de décès sont enregistrés.

Selon l’OMS, le Bénin enregistre à la date du 22 juillet 2020, 1 690 cas confirmés de Coronavirus et 34 décès liés à cette pandémie. Comparativement au dernier bilan, on constate qu’il y a eu 88 nouveaux cas confirmés et 03 nouveaux décès.

Sur le plan africain, l’OMS dénombre au 22 Juillet 2020, plus de 748 000 cas de Covid-19. Sur ce nombre total, l’Organisation note plus de 409 000 guérisons associées et 15 000 décès signalés.

Non respect des gestes barrières au sein de la population au Bénin

Malgré les sensibilisations, on n’observe pas le respect rigoureux des gestes barrières au sein de la population. Ce constat désolant est notamment fait dans les bars, buvettes et les marchés. Et pourtant, l’une des conditions qui a motivé la réouverture des bars et buvettes c’est l’obligation faite aux tenanciers de faire respecter les gestes barrières dans ces espaces de jouissance.

Il urge que les autorités à divers niveaux prennent leur responsabilité face à cette banalisation qui se constate et qui risque de plomber les efforts du gouvernement contre cette pandémie. A défaut de penser à une nouvelle fermeture des bars, buvettes, églises, le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes pour faire respecter le port obligatoire de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale de 1 mètre.