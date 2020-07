Coup de tonnerre : Lionel Messi menace de quitter le Barça

Alors que son contrat avec le Barça s’achève en juin 2021, Lionel Messi pourrait ne plus poursuivre son aventure avec les Blaugranas à la fin de l’échéance. Selon la Cadena Ser, l’Argentin envisage de quitter le club, fatigué de la gestion de ses employeurs.

C’est l’information qui panique tout Barcelone en ce moment. Star du club espagnol depuis plusieurs années, Lionel Messi pourrait quitter les Blaugranas l’été prochain. L’argentin est en fin de contrat en juin 2021 et son entourage s’affaire pour une prolongation de son bail. Mais selon la Cadena Ser, le sextuple Ballon d’or aurait bloqué les négociations et envisage de faire ses valises à la fin de son contrat.

A en croire les informations de la célèbre radio espagnole, la Pulga serait fatiguée de la gestion du club par ses dirigeants où actuellement, le Barça serait en passe de perdre le titre au profit de l’éternel rival, Real Madrid. La Pulga aurait également fait savoir à ses proches du vestiaire qu’il en a assez de se voir attribuer des rôles qu’il n’a pas, via des fuites dans la presse qu’il estime orchestrées par sa direction pour lui donner le mauvais rôle.

Contacté par Mundo Deportivo, le Barça a fait savoir qu’il n’était pas au courant de la décision de son numéro 10 argentin.

🚨⚽️ NOTICIA @ellarguero 🎙️ Informa @manucarreno 💥 La idea de Messi ahora mismo es terminar su contrato en 2021 y abandonar el Fútbol Club Barcelonahttps://t.co/4Yn8sUqpzt pic.twitter.com/lsyQi9Yw3G — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020

De toute façon, ça sent vraiment le malaise au Barça. Récemment, une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux où l’on voit plusieurs cadres du vestiaire snober les décisions de l’entraîneur Quique Setién et de son adjoint. Selon la presse espagnole, le courant ne passerait même plus entre la direction technique et les joueurs qui auraient demandé pour la majorité d’entre eux, le départ du technicien espagnol.