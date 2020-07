Côte d’Ivoire: Yodé et Siro pris à partie par un homme politique

A peine leur album « Héritage » lancé que Yodé et Siro sont victimes de menaces. Un homme politique a été cité dans le lot de leurs détracteurs.

Le jeudi 02 juillet 2020, Yodé et Siro ont sorti le sixième album de leur carrière. L’une des chansons de l’album intitulé « Héritage » et arrangé par Olivier Blé suscite de vives critiques. Et déjà, les deux chanteurs sont pris à partie par Doumbia Major, un homme politique ivoirien.

Selon la presse locale, c’est le titre « On dit quoi ? » qui suscite un vif intérêt. « Ce que tu n’as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd’hui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit qu’il n’y a pas l’argent au pays et tu dis que l’argent travaille. Mais l’argent, ça travaille pour qui ? », chantent Yodé et Soro.

D’après certains détracteurs, le duo a manqué de respect au président de la République. Pour Doumbia Major, les deux zougloumen ont poussé le bouchon trop loin. « Pour moi quand quelqu’un prête sa voix à des textes écrits par Blé Goudé et Angelo Kabila qui sont du COJEP, cette personne n’est pas engagée pour le peuple, mais pour un camp politique qui comme par hasard coïncide avec son camp ethnique », a dénoncé le fondateur du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) sur sa page Facebook.

Il ajoute: « Dire que dans ce pays, tous les emplois sont occupés par les Bakayoko et les Coulibaly est une affirmation mensongère et propagandiste, dont l’objectif clair est une incitation à la haine tribale contre le régime qui est au pouvoir, mais indirectement contre un groupe communautaire donné dont les membres sont supposés être les bénéficiaires exclusifs des emplois publics ». A noter que Yodé et Siro ont fait leur retour au devant de la scène musicale, après douze ans d’absence.