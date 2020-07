Côte d’Ivoire : Un maçon meurt en filmant la pluie

Visiblement fan de vagues déferlantes, un maçon a trouvé la mort en filmant la pluie torrentielle, qui s’est abattue récemment sur Cocody, en Côte d’ivoire.

C’est une histoire bien triste que rapporte Soir Info et qui illustre à quel point les smartphones peuvent parfois être dangereux, s’ils sont utilisés sans contrôle. Selon le média ivoirien, un maçon aurait trouvé la mort en immortalisant, dans son smartphone, la pluie torrentielle, qui a arrosé tout Cocody, en juin dernier. Identifié comme Sanogo Adama, l’homme, âgé de 35 ans, spectateur des dégâts qu’a causé l’orage du 25 juin dernier, a voulu gardé un souvenir vivant de ce phénomène naturel.

Perché sur le balcon d’une maison inachevée, qu’il occupait avec un de ses collègues peintres, au quartier Riviera-Ephrata, dans la commune de Cocody, et équipé de son téléphone portable, le maçon se lança alors dans le tournage de la scène, qui défilait sous ses yeux. Apparemment absorbé par la tâche, l’homme ne voyait pas qu’il s’approchait, dangereusement, trop dangereusement, des bordures du balcon, toujours occupé à faire des plans larges, des plans courts de ce qui se passait sous ses yeux.

Malheureusement, il glisse du balcon humide et se retrouve au bas du bâtiment, sous le regard hagard de son collègue-colocataire. Le ruissellement des eaux l’emporte immédiatement dans sa course, sans que Sanogo Adama ne puisse faire grand-chose pour en ressortir. Impuissant, son collègue tente de le sauver; mais peine perdue, et son ami est mort par noyade. Désespéré, il décide alors d’attendre que le niveau de l’eau baisse pour aller lui porter secours. Une solution qui s’est avérée infructueuse, malgré le soutien des autres collègues, alertés.

Finalement, le corps d’Adama est retrouvé plus loin, le lendemain de l’accident (vendredi 26 juin 2020). Ses amis le transportent jusqu’au bas de la maison inachevée qu’il squattait, avant d’appeler la police pour les constats d’usage.