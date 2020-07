Côte d’Ivoire : que se passe-t-il entre Carmen Sama et Emma Lohoues?

Récemment réconciliées, Carmen Sama et Emma Lohoues seraient de nouveau en froid. La faute à un post d’Emma sur Instagram et auquel la veuve de DJ Arafat a sévèrement répondu.

Réconciliées il y a quelques mois, la relation entre Carmen Sama et Emma Lohoues serait de nouveau tendue. Les deux ex de DJ Arafat s’étaient fraternisées en mai dernier après près d’un an de querelles. Une retrouvaille qui avait d’ailleurs fait grands bruits sur les réseaux sociaux tant les deux dames ont fait fort. Mais depuis, l’atmosphère semble revenu au point bas. Et pour cause, un post publié sur Instagram par Emma Lohoues n’aura visiblement pas plu à la veuve du Daishikan.

En effet, le samedi dernier, l’actrice ivoirienne, apparemment en réponse à l’un de ses détracteurs avait posté sur son compte Instagram : « N’acceptez pas d’être l’aigle qui finit par se prendre pour un coq parce que la vie l’a parachuté dans une basse-cour. Ce que vous acceptez et attirez devient votre standard ». Mais il semblerait que le message en question s’adresserait à Carmen Sama puisque cette dernière a aussitôt réagi au post de son « amie ». « …parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. », a écrit la mère de Rafna. Une réaction qui a laissé perplexes, les internautes.