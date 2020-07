Côte d’Ivoire – Présidentielle et investiture PDCI : Henry Konan Bédié, seul maître à bord

Les candidatures des différentes personnalités, qui se sont présentées à l’investiture du PDCI-RDA, en Côte d’ivoire, à la prochaine présidentielle, ont été étudiées par le comité des candidatures, qui a pris et sorti sa décision.

Le comité des candidatures du PDCI a décidé, après analyse des dossiers, de retenir et de valider la candidature du président du parti, Henry Konan Bédié, à l’investiture du PDCI pour la présidentielle d’octobre 2020, en Côte d’Ivoire. « Le Comité des Candidatures du PDCI-RDA, pour l’élection présidentielle d’octobre 2020, délibérant, à l’unanimité des membres présents : Déclare, à l’examen des pièces en sa possession, que Monsieur Aimé Henri Konan BEDIE remplit toutes les exigences fixées par le Bureau politique, qui s’est tenu à Abidjan, les 4 et 5 juin 2020; Décide que Monsieur Aimé Henri Konan BEDIE est éligible à la Convention de Désignation du candidat du PDCI RDA à l’élection présidentielle d’Octobre 2020 », a indiqué le document de la décision du Comité.

Par contre, le second dossier, celui de Kouadio Konan Bertin, a été purement et simplement rejeté et jugé irrecevable. « En conséquence, le comité des candidatures rejette comme irrecevable la candidature de Monsieur Kouadio Konan Bertin à la candidature du Pdci-Rda, pour les élections présidentielles d’octobre 2020. Monsieur Kouadio Konan Bertin n’est donc pas éligible à la convention d’investiture du candidat du Pdci-Rda à l’élection présidentielle de 2020», a indiqué le communiqué du Comité, présidé par Ouassenan Koné.