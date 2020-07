Côte d’Ivoire: prédication funeste d’un pasteur ivoirien sur Samuel Eto’o

Un pasteur ivoirien a annoncé la mort prochaine de l’ancien footballeur camerounais Samuel Eto’o.

Un homme de Dieu ivoirien a dévoilé sa fameuse « vision » sur l’ancien capitaine des lions indomptables. D’après lui, la fin de Samuel Eto’o sera similaire à celle du chanteur ivoirien du couper-décaler Dj Arafat, mort tragiquement après un accident de moto en août 2019. « Prions pour Samuel Eto’o fils. Je vois un départ prématuré type Arafat. Amos 3:7 Dieu ne fais rien sans le révéler aux prophètes», a écrit Christ Imela Joshua sur sa page Facebook.

Selon actucaméroun, le pasteur prédicateur est le modérateur de l’église catholique divine consolation, une congrégation pentecôtiste basée à Anomo en Côte d’Ivoire. Une annonce largement critiquée par les Fans de Samuel. « Samuel Etoo a une longue vie que toi… Dieu veille sur lui que toi par ce qu’il y a des milliers de famille qui comptent sur lui …Alors si tu ne fais pas attention, la mort vas vite venir te chercher », écrit un fan du pasteur sur sa page. « Samuel Éto’o encore jeune, mais plus âgé que Arafat, en plus il a déjà fait sa vie par ses réalisations énormes. Alors quelle date ou mois vous donnez ? Selon votre révélation ? », questionne et s’interroge Geraud Kouko Bley.

Pour l’heure, Samuel Eto’o n’a pas encore réagi à sa mort prochaine prédite par ce pasteur ivoirien.