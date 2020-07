Côte d’Ivoire: « Ouattara est le mieux placé pour battre Bédié à la présidentielle », Bictogo

Le Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Adama Bictogo, s’est prononcé sur la probable candidature du président, Alassane Ouattara, à la présidentielle du 31 octobre de 2020.

Après le décès inopiné du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le débat d’une nouvelle candidature d’Alassane Ouattara est à l’ordre du jour. Reçu sur RFI ce lundi matin, le Directeur exécutif du RHDP, a déclaré que le chef d’Etat sortant reste la solution pour une victoire certaine au soir du 31 octobre 2020.

« En l’Etat actuel, Alassane Ouattara est le mieux placé, le bon candidat pour battre le candidat Bédié au premier tour« , a déclaré Bictogo. A l’en croire, le choix d’ADO permettra d’éviter la guerre des dauphins et de leadership. « Pour l’heure, je n’ai aucun candidat à l’esprit et je ne voudrais pas trahir la détermination de la base et des cadres du parti« , précise-t-il.

Évoquant la probable candidature du ministre d’Etat Hamed Bakayoko et du secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, le ministre Bictogo a dit avoir du respect pour eux mais précise qu’ils n’apparaissent pas comme le choix de la base dans le cadre de a présidentielle.

Les ivoiriens sont appelés aux urnes le 31 octobre pour élire leur nouveau dirigeant. Dauphin d’Alassane Ouattara, AGC est décédé d’une crise cardiaque moins d’une semaine après son retour de Paris. Sa disparition rabat les cartes sur l’échiquier politique ivoirien à trois mois de la présidentielle.