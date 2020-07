Côte d’Ivoire : « Nous gagnerons ensemble la bataille finale », Guillaume Soro

Alors qu’il se trouve en exil et condamné à 20 ans de prison dans son pays, l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, maintient son intention de briguer la magistrature suprême. Dans un message sur les réseaux sociaux, il assure à ses militants qu’ils gagneront.

Guillaume Soro appelle ses militants à établir des priorités afin de s’assurer la victoire à la présidentielle ivoirienne de 2020. « Je recommande que nous laissions éclore le talent et le génie de tous. J’encourage les initiatives heureuses d’abord des militants. Nous devons être à l’écoute des uns et des autres. Je suggère qu’au-delà de la nécessaire autocritique, il nous faut appréhender l’avenir avec confiance. Vivons le 26 juillet dans l’allégresse. Établissons nos priorités. Le cap de notre victoire à l’élection présidentielle comme priorité« , a tweetté Guillaume Soro.

Le chef de Génération et peuples solidaires (GPS) indique que le parti est « désormais une force incontournable dans le paysage politique ivoirien ». Il demande donc aux militants de ne pas s’en faire et de se réjouir car ensemble ils « gagneront la bataille ». « Assumons l’engagement à faire la politique autrement pour le bonheur des Ivoiriens. Je demande aux artistes et autres d’apporter leur génie créateur. Aux adhérents, réjouissez-vous. Nous gagnerons ensemble la bataille finale il ne peut en être autrement. Liberté pour nous prisonniers politiques », a indiqué le député de Ferkessédougou.