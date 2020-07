Côte d’Ivoire: mandat d’arrêt contre le Commandant Fofana, aide de camp de Guillaume SORO

A la demande du Ministre de la défense, Hamed Bakayoko, un mandat d’arrêt a été lancé contre le Commandant Fofana Abdoulaye. L’homme réputé proche de Guillaume SORO est poursuivi pour les faits de port illégal de costume et d’insigne militaire et trouble à l’ordre public.

À la demande de l’État de Côte d’Ivoire, un mandat d’arrêt a été lancé contre le Commandant Fofana Abdoulaye, membre de la garde républicaine et ancien homme de sécurité du président Ouattara. Selon le juge Coulibaly Ousmane Victor, en charge du 8ème cabinet d’instruction d’Abidjan-Plateau et en vertu des articles 148 et suivants du Code pénal, le Commandant Fofana Abdoulaye, né le 23/06/1979 à Adjamé, est poursuivi pour les faits de port illégal de costume et d’insigne militaire et trouble à l’ordre public.

Déjà radié de l’armée pour avoir rendu service à Guillaume Soro

En 2019, le commandant Fofana Abdoulaye, ancien aide de camp de Guillaume Soro, avait été radié de l’Armée pour « désertion ». En effet, Fofana Abdoulaye, également ancien rebelle des Forces nouvelles, dirigées par Guillaume Soro, aurait assuré la sécurité du Président Alassane Ouattara lorsque celui-ci était encore réfugié au Golf Hôtel, lors de la crise post-électorale de 2010-2011.

Depuis que Guillaume Soro est devenu un « pestiféré infréquentable », tous ceux qui ne se sont pas tenus loin de lui, ont subi la foudre de l’Etat central.