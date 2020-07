Côte d’Ivoire: le footballeur Serey Dié annonce la sortie de son album

Le footballeur ivoirien, Serey Dié, a annoncé, le dimanche 12 juillet 2020, la sortie de son premier album.

Serey Dié, milieu de terrain du Fc Sion, en suisse, et ex de la chanteuse, Josey, avec qui, il a eu un fils, veut faire son entrée au-devant de la scène musicale. « Mon album sort bientôt #mangeons », a écrit Serey Dié sur sa page Facebook. A en croire le footballeur, l’album sera arrangé par Ange Farot. Interrogé sur ses qualités de danse, il indique avoir fait variétoscope. Il s’agit d’une émission chorégraphique annuelle de la première chaîne de télévision ivoirienne, créée en 1984, par Georges Taï Benson et popularisée par Barthélémy Inabo et Serge Fatoh Elleigand.

«Si vous voulez écouter ma chanson, faites en sorte que les élections se passent dans la paix, et dans la sagesse. Car je ne sortirai ma chanson qu’après octobre, après avoir vu que vous êtes restés en cohésion. En ce moment-là, je vous ferai cadeau de ma musique», a-t-il mis en garde. Serey Dié a rassuré qu’il ne sortira qu’une seule chanson, dont la durée sera de 25 minutes.

Qui est Sérey Dié?

Né en Côte d’Ivoire, dans la région du Guémon, le 7 novembre 1984, à Facobly, Sérey Dié est un footballeur international, évoluant actuellement au FC Sion. Il arrive en Tunisie, en 2005, en tant qu’étudiant, ou il travaille comme jardinier. Selon les informations de wikipedia, il se fait remarquer lors d’un tournoi à la marsa. Il a effectué un essai concluant a l’EOGK, un club modeste de la banlieue de Tunis, jouant une saison dans la ligue tunisienne. Il fut transféré a l’ES Sétif, pour la modique somme de 3 000 euros.

Milieu défensif, Serey Die rejoint le club suisse du FC Sion, en 2008. Il remporte deux coupes de Suisse avec ce club (en 2009 et 2011), mais s’y illustre également par cinq expulsions en deux saisons. La même source indique qu’en mars 2010, il est soupçonné d’avoir truqué des matches, mais est très vite innocenté.