Côte d’Ivoire: le duo mythique Yodé et Siro de retour sur la scène musicale

Les artistes Zouglou, Yodé et Siro, ont présenté, ce jeudi 02 juillet 2020, leur nouvel album baptisé « Héritage », via Facebook live.

Après 12 ans d’absence, Yodé et Siro font leur retour au-devant de la scène musicale. Le duo a lancé un album de 13 titres, intitulé « Héritage ». Dans ce 6e projet, Yodé et Siro ont exprimé leur ressenti à l’égard de la société actuelle, l’album, retraçant leur parcours, depuis l’animation des cérémonies funéraires dans leur quartier « Gbatanikro », dans la commune de Treichville, avec leur groupe « Wôyô ».

A en croire le maître de cérémonie, Yodé et Siro représentent « le plus célèbre groupe Zouglou » de Côte d’Ivoire. « Venus de leurs confins de Gbatanikro, Yodé ét Siro n’avaient jamais imaginé qu’ils seraient, aujourd’hui, la pierre angulaire du Zouglou et de la musique ivoirienne », a-t-il lancé, avant de retracer le parcours du groupe.