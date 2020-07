Côte d’Ivoire: l’actrice Akissi Delta annonce la fin de sa carrière

La réalisatrice ivoirienne Akissi Delta a annoncé le lundi 29 juin 2020 la fin de sa carrière d’actrice.

Reçue sur « le Choeur des femmes » de ce lundi 29 juin 2020 sur Canal+ elle, Akissi Delta a dévoilé quelle voudrait mettre fin à sa carrière d’actrice. Interrogé sur ses projets à court, à moyens et à long terme, Delta a confié qu’elle voudrait boucler sa série à succès « Ma Famille » en beauté. « Le début c’est difficile, la suite c’est bon, c’est la fin qui est dure », a -t-elle fait remarquer. Elle a profité de l’occasion pour révéler que des actrices de la série sont malades.

Outre « Ma Famille », Delta a bien d’autres projets. « Il y a deux ou trois films à faire et puis j’arrête tout. Je n’ai jamais eu le temps pour moi même. Je vais prendre le temps pour me rendre belle et me promener dans tous les pays du monde », a annoncé la célèbre actrice.

Qui est Akissi Delta…?

Née le 5 mars 1960, à Dimbokro, capitale de la région de N’zi-Comoé, Delta Akissi est une comédienne, qui a su asseoir sa renommée en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. Elle est scénariste et réalisatrice du célèbre téléfilm ivoirien nommé «Ma famille». Du haut de ses 26 ans de carrière bien remplie, Delta fait partie de ces actrices, qui ont su s’imposer par leur seul talent.

Ses parents étaient loin de s’imaginer que leur fille ferait une aussi belle carrière dans le cinéma ivoirien. La cause: Delta n’a jamais franchi les portes de l’école. Elle quitta sa ville natale, située au centre de la Côte d’Ivoire, pour vivre avec l’une de ses tantes à Abidjan, la capitale économique du pays. C’est sa tante, qui a tenté de la faire sortir de son analphabétisme en lui apprenant à lire et à écrire.