Côte d’Ivoire: la réaction de Guillaume Soro après le décès de Gon Coulibaly

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé mercredi et les réactions de personnalités à divers niveaux se font savoir. L’ancien premier ministre Guillaume Soro a aussi réagi, pleurant un « frère ».

« J’apprends ce soir le décès du Premier Ministre de la Côte d’Ivoire M. Amadou Gon-Coulibaly avec qui j’ai partagé une longue fraternité. Même si ces temps-ci, je n’ai pas eu l’opportunité de lui parler. À cet instant de grande tristesse pour ma famille et moi, nos pensées vont à l’endroit de son épouse et de ses enfants », a indiqué Guillaume Soro dans un tweet.

L’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a poursuivi en déclarant que « nos épouses et nos enfants se sont fréquentés depuis la longue traversée de désert des années 2002 en France. Ces liens n’ont jamais été érodés en dépit de l’atmosphère politique ambiante. Ensuite au couple présidentiel que je sais meurtri par ce subite décès ».

Il conclut en ajoutant ses condoléances adressées à toute la Côte d’Ivoire. «Enfin à la Côte d’Ivoire qui perd un de ses fils et particulièrement la région du Poro, je présente mes sincères condoléances à chacun et à chacune. Que ces moments douloureux doivent nous amener à méditer la condition humaine et le jeu politicien n’a pas droit. De cité en cette circonstance. Je prie Dieu le tout puissant de nous apporter la consolation. Que Dieu ait pitié de son âme et qu’il repose en paix ».