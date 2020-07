Côte d’Ivoire – Investiture du PDCI: la candidature de Kouadio Konan Bertin rejetée

Le comité de libération, chargé de l’étude des dossiers, a rejeté la candidature de Kouadio Konan Bertin (KKB) à l’investiture du PDCI, dans le cadre de la présidentielle.

L’ancien député et membre du bureau politique du Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI), Kouadio Konan Bertin (KKB), ne sera pas en lice pour l’investiture du parti, à la présidentielle du 31 octobre 2020. Et pour cause, sa candidature a été rejetée par le comité de libération, ce 2 juillet.

Désormais en lice, le président du parti, Henri Konan Bédié. Le Sphinx de Daoukro, dont la candidature avait été suscitée reste, sauf revirement de dernière minute, le candidat du plus vieux parti à la prochaine présidentielle.

Après avoir perdu le pouvoir en 1999, à la suite du coup d’Etat du Général Robert Guei, Henri konan Bédié a toujours nourri l’ambition de retourner au palais présidentiel d’Abidjan.