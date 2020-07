Côte d’Ivoire : « Dites à Monsieur le Président (…) qu’un troisième mandat serait de trop »

Alors que le doute subsiste par rapport à la candidature ou non du président ivoirien Alassane Ouattara à sa propre succession pour un troisième mandat, le député Marius Konan envoie un message au chef de l’Etat.

«Dites à Monsieur le Président de la République, qu’ailleurs, l’idée du troisième Mandat mobilise opposition et société civile dans la contestation, et notre pays ne veut pas connaître cela. Il n’en a pas besoin», a indiqué Marius Konan, un proche de Bédié. Il poursuit en se solidarisant avec Ouattara, dans des propos plutôt courtois, sur la pression qu’il devait ressentir de la part des siens. «Nous ne sommes pas du même bord politique certes mais nous aimons le chef de l’Etat ivoirien, premier citoyen ivoirien du moment et lui souhaitons de réussir son passage à la tête du pays. La situation n’est pas si simple dans votre parti (le RHDP), nous l’imaginons. Mais la République précède le parti. Ne vous engagez pas pour un troisième mandat. Il serait de trop », a indiqué le député PDCI.

Le parlementaire, ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, a essayé de prodiguer quelques conseils au chef de l’Etat. « Monsieur le Président, accepter de perdre ce que vous ne pourrez conserver pour gagner ce que vous ne devrez perdre, vous inscrira en bonne place dans l’histoire de la construction de cette nation», a-t-il exhorté. Cette déclaration intervient alors que le parti au pouvoir, le RHDP, a choisi Ouattara comme son candidat pour briguer un nouveau mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. Pour le moment, Ouattara ne s’est pas encore prononcé sur la question, lui qui, l’année dernière, a annoncé publiquement devant les parlementaires et le mode entier qu’il ne serait pas candidat à sa propre succession. Sera-t-il à même de respecter sa parole ?