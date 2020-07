Côte d’Ivoire – Décès de Gon Coulibaly: réaction du président Alassane Ouattara

Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est passé de vie à trépas, ce mercredi 8 juillet, à Abidjan. Sur Twitter, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a rendu hommage à son « plus proche collaborateur. »

Le peuple de Côte d’Ivoire est en deuil ! La nouvelle du décès du premier ministre ivoirien a été confirmée par le président, Alassane Ouattara, sur sa page Facebook. « J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, Chef du Gouvernement, nous a quittés, en début d’après-midi, après avoir pris part au Conseil des Ministres de ce mercredi 8 juillet 2020, au Palais de la Présidence de la République« , a écrit le chef d’Etat.

Il a donc saisi l’occasion pour rendre hommage à un serviteur dévoué de l’Etat et à son plus proche collaborateur, des trente dernières années. « Je voudrais, au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu’à l’ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant trente ans, mon plus proche collaborateur« , a-t-il poursuivi.

Revenu de Paris, après deux mois d’hospitalisation, Amadou Gon Coulibaly avait repris du travail à la primature et relancé sa précampagne pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Candidat du RHDP, son décès reconfigure le schéma politique, à quatre mois du scrutin.