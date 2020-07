Côte d’Ivoire: Claire Bailly révèle les raisons de l’annulation de son mariage

La chanteuse ivoirienne Claire Bailly est l’une des rares stars féminines du coupé-décalé. Dans un entretien accordé à vibe radio, elle a expliqué les raisons de l’annulation de son mariage.

En avril 2020, Claire Bahi était censée se marier. Mais ce mariage n’a jamais eu lieu. Selon la chantre Claire Bahi au micro de vibe radio, plusieurs raisons explique le report de son union avec son amoureux qui vit en France. « A cause de la pandémie du Coronavirus, ça n’a pas eu lieu en Avril-Mai dernier. Mais ça va se faire après cette période de crise sanitaire que nous vivons », a t-elle confié. Elle rassure: « Nous allons le faire en France, ça sera une célébration un peu restreinte et après, on revient au pays en Côte d’Ivoire pour terminer le mariage ».

Clair Bahi tourne dos au coupé-décalé…

Après la mort du roi du coupé décalé, DJ Arafat, Claire Bahi, s’est reconvertie en chantre de l’Eternel. Elle a déposé les armes du Coupé décalé lors de son premier et grand concert live. «C’est une décision noble. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Je m’y attendais un jour, puisque l’artiste consacrait beaucoup de sa vie à Dieu», avait réagi son manager Kanté Faro.

Cette nouvelle vie de Claire de Bahi a bouleversé son style vestimentaire. Claire Bailly est née le 10 juin 1984 à Daloa dans le Centre Ouest de la Côte d’Ivoire, d’un père instituteur, éleveur et planteur et d’une mère ménagère, Zouzouco Agnès. Elle a été deuxième dauphine au concours de beauté Miss Côte d’Ivoire en 1999. Après un passage sur Paris, elle revient en Côte d’Ivoire en 2005, précisément à Gagnoa, dans sa région d’origine, puis à Abidjan.

Son parcours dans l’industrie musicale a véritablement démarré à Abidjan en 2007. En 2008, elle lance un single intitulé « A connait pas à demander ». Le 14 septembre 2019, Claire Bahi fête ses 10 ans de carrière au palais de la culture d’Abidjan.