Côte d’Ivoire: ce que Ouattara pense de l’album « Héritage » de Yodé et Siro

Suite au lancement de l’album Héritage du duo Yodé et Siro, Karim Ouattara, pro-RHDP a réagi et félicité les deux artistes pour leur chef d’œuvre.

« L’Album Héritage devrait ouvrir les oreilles et les yeux » à qui veut l’entendre selon Karim Ouattara, pro-RHDP. Il indique que ce que les ivoiriens découvrent maintenant, avait été déjà présentés aux autorités. « Bravo Yodé et Siro pour le chef d’œuvre, et merci aux autorités de laisser libre cours à l’expression de la critique saine, intelligente et constructive même si elle pique parfois », a t-il déclaré. Pour lui, l’objectif du traitement du paludisme par injection n’est pas d’infliger la douleur de la piqûre mais la guérison.

Et pourtant, à peine lancé, l’album a été largement critiqué. En cause, il met en exergue des paroles qui fâchent le régime Ouattara. « Sous d’autres cieux, l’album serait censuré mais un gouvernement démocrate donne libre cours à la critique lorsqu’elle n’est ni injurieuse, ni promotrice de haine mais stigmatisation afin de rectifier ce qu’il y’a à rectifier », fait-il remarquer. C’est pourquoi, il invite les ivoiriens à éviter les copies et contrefaçons afin d’acheter le CD qui ne coûte que 5.000F CFA.