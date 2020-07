Cote-d’Ivoire: 6 enfants violés dans la commune de Yopougon

Un homme âgé de 60 ans est accusé du viol de 6 enfants, dans la commune de Yopougon, en Cote-d’Ivoire, précisément dans le quartier de SIDECI. Les Bénévoles du premier secours (BPS) annoncent avoir pris en charge les six enfants violés, le lundi 20 juillet.

«Nous avons été approchés par une dame. Elle voulait savoir comment dénoncer trois cas de viol dans son lieu d’habitation, communément appelé « cour commune » ». Pour éviter d’éveiller les soupçons afin que l’accusé ne s’enfuit pas, les Bénévoles du premier secours (BPS) sont arrivés par surprise avec le Centre de coordination des opérations décisionnelles (CCDO). »Ce sont six enfants que nous avons découverts, violés et abusés par un homme de 60 ans, habitant de la cour indiquée par la dame. Les enfants ont respectivement 1 an et demi, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans », a expliqué Hassan Hayek dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

L’accusé identifié, a été questionné, puis a reconnu les faits. «Pendant que les gens du CCDO et les BPS étaient en train de trouver des dispositions pour prendre en charge les enfants et remettre le monsieur à la disposition de la justice, un proche de l’homme de 60 ans, se présentant comme un homme d’affaires, a approché les parents pour un règlement à l’amiable. Il a proposé de prendre en charge les examens médicaux des enfants violés», a expliqué Hayek.

Sans citer les noms des personnes impliquées, Hassan Hayek a promis revenir sur les cas d’intimidation dans l’exercice des fonctions des bénévoles. «L’accusé est entre les mains de la police. Il sera mis à disposition de la justice ivoirienne», a-t-il conclu.selon la source afriksoir.net.