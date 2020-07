Coronavirus : une star de Bollywood et ancienne miss monde testée positive (photo)

Ce samedi 11 juillet 2020, la star bollywoodienne, Amitabh Bachchan, a annoncé sur son compte Twitter, avoir été testée positive au coronavirus, de même que son fils, Abhishek. Ce dimanche 12 juillet 2020, c’est le tour de sa bru, Aishwarya Rai, une des plus grandes célébrités de Bollywood, mais aussi Miss Monde 1994, d’être contaminée de Covid-19. En effet, la star de Devdas s’est unie avec Abhishek, en 2007, avant d’obtenir son premier fruit des entrailles, le 16 novembre 2011. Mais, malheureusement, on apprend aussi que l’enfant unique du couple indien, qui a aujourd’hui huit ans, est aussi testée positive au coronavirus.

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers 🙏🏽

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 12, 2020