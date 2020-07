Coronavirus : prolongation de l’hécatombe aux Etats-Unis

Avec 296 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, les Etats-Unis ont dépassé la barre des 130 000 morts. Le pays compte, à ce jour, plus de 3 millions de cas confirmés, depuis le début de la pandémie.

Pays le plus touché dans le monde, les Etats-Unis ont dépassé la barre des 132 000 morts, avec 296 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le pays affiche désormais un bilan de plus de 3 millions de personnes infectées, dont 45 979 nouvelles contagions. Le président, Donald Trump, a pourtant estimé, ces derniers jours, que la crise était sur le point de s’achever, provoquant de vives réactions de la part de plusieurs maires de villes (Phoenix en Arizona, Austin au Texas), qui redoutent, eux, que les capacités hospitalières soient rapidement saturées dans leurs Etats respectifs.

A l’échelle mondiale, la pandémie a déjà fait plus de 11,6 millions de cas positifs et plus de 538 000 décès. Les Etats-Unis mènent toujours la danse en termes du nombre de cas, devant le Brésil (1 626 071 cas confirmés et 65 556 décès) et l’Inde (720 346 cas positifs et 20 174 décès).