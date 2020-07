Coronavirus : l’OMS confirme les «nouvelles preuves» de la transmission par l’air

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé l’existence de « nouvelles preuves » de transmission aérienne du coronavirus. Cela fait suite à la publication, lundi, d’une lettre signée par 239 scientifiques, qui a exhorté l’agence à être plus ouverte sur la probabilité que les gens puissent attraper le virus à partir de gouttelettes flottant dans l’air.

« Nous reconnaissons qu’il existe des preuves émergentes dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines concernant la COVID-19 et la pandémie et nous pensons donc que nous devons être ouverts à ces preuves et comprendre ses implications concernant les modes de transmission et les précautions à prendre « , a déclaré le Dr Benedetta Alleganzi, responsable technique de l’OMS pour la prévention et le contrôle des infections, lors d’un briefing. Un autre cadre, Maria Van Kerkove, épidémiologiste des maladies infectieuses du programme OMS sur les urgences sanitaires, a indiqué que de nombreux signataires de la lettre sont des ingénieurs, “ce qui ajoute à une connaissance croissante de l’importance de la ventilation, ce qui nous semble très important ».

« Nous avons parlé de la possibilité de transmission aéroportée et de transmission par aérosol, comme l’un des modes de transmission de COVID-19, ainsi que des gouttelettes. Nous avons examiné les fomites. Nous avons examiné les matières fécales orales. Nous avons examiné de la mère à l’enfant. Nous avons également examiné l’animal à l’homme « , a déclaré le Dr Van Kerkove. Le Dr Alleganzi a souligné que davantage de recherches étaient encore nécessaires sur la transmission de COVID-19. « Donc, ce sont des domaines de recherche qui se développent vraiment et pour lesquels des preuves émergent mais ne sont pas définitives », a-t-elle déclaré. « Et par conséquent, la possibilité de transmission aéroportée dans les lieux publics, en particulier dans des conditions très spécifiques surpeuplées, fermées et mal ventilées, qui ont été décrites ne peut être exclue. Cependant, les preuves doivent être rassemblées et interprétées« , a-t-elle ajouté.