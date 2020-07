Coronavirus : le président du Malawi appelle à la prière et au jeûne pour endiguer le mal

Le président a exhorté « tous les citoyens et résidents du Malawi à être religieux » à jeûner et à prier pendant trois jours, à partir de jeudi, rapporte BBC. Dans cette exhortation, Lazarus Chakwera a déclaré dimanche, journée nationale d’action de grâce.

« Le président demande que les prières soient levées pour le rétablissement des personnes infectées et affectées par le virus; la protection et la subsistance des personnels de santé en première ligne de la lutte, la protection et la diligence de ceux qui n’ont pas encore contracté le virus, l’efficacité du groupe de travail présidentiel sur Covid-19 « , a déclaré un communiqué, signé par le ministre de l’Information, Gospel Kazako.