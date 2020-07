Coronavirus : le président brésilien Jair Bolsonaro encore testé positif

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a été, à nouveau, testé pour le coronavirus, et son résultat n’a toujours pas changé. Le résultat reste positif, a-t-il annoncé, mercredi, tout en restant en isolement.

S’adressant à des journalistes devant sa résidence officielle, le palais d’Alvorada à Brasilia, Bolsanaro a déclaré qu’il passerait un autre test dans les prochains jours, dans l’espoir de reprendre une activité normale. Il a, cependant, insisté sur le fait que la cure avec de l’hydroxychloroquine l’avait aidé à lutter contre le virus, malgré que les scientifiques affirment qu’il n’y avait aucune preuve médicale pour soutenir son efficacité, rapporte VOA.

Depuis le début de l’épidémie, il y a quatre mois, Bolsanaro a minimisé la gravité du coronavirus, critiquant les gouverneurs brésiliens pour avoir imposé des restrictions, afin de ralentir la propagation du virus. L’opposition de Bolsonaro aux mesures est encore soulignée parce que le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde, seulement derrière les États-Unis. Le Brésil approche près de 2 millions de cas de coronavirus et plus de 75 000 décès.