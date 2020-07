Coronavirus : le Nigéria dépasse la barre des 27 500 cas positifs

Le Nigéria a enregistré 454 cas confirmés au coronavirus, ces dernières 24 heures, portant le bilan à 27 564, depuis le début de la pandémie, a annoncé, vendredi soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Le bilan de la pandémie de coronavirus ne cesse de grimper au Nigéria. 454 nouvelles infections ont été enregistrées, ces dernières 24 heures, portant le total à 27 564, depuis le début de l’épidémie. Selon l’agence de contrôle des maladies (NCDC), sur ces nouveaux cas, 87 proviennent de Lagos, 63 de Edo, 60 à FCT (Abuja) et 41 à Ondo.

Les autres Etats touchés, selon le NCDC, sont Benue-32, Abia-31, Ogun-29, Oyo-19, Kaduna-17, Delta-16, Enugu-15, Borno-14, Plateau-9, Nasarawa-8, Kano-5, Bauchi-4, Gombe- 2, Katsina-1 et Kogi-1. Dans le même temps, 12 nouveaux décès ont été déplorés, ces dernières heures, portant à 628, le nombre de personnes tuées par la maladie dans le pays. «À 23 h 55 le 29 avril, 27 564 cas confirmés de covid-19 ont été signalés au Nigéria. 11069 ont été libérés et 628 décès ont été enregistrés », a indiqué le NCDC sur son compte Twitter.

A l’échelle mondiale, le bilan de la pandémie s’établit à plus de 11 millions de cas confirmés et 523 898 morts, dont 5 035 ces dernières heures. En Afrique, le dernier bilan du Centre de contrôle des maladies de l’Union africaine, jeudi 2 juillet, officialise le passage du cap des 10 000 décès recensés sur l’ensemble du continent africain et 415 000 cas confirmés. Avec 177 124 personnes infectées, l’Afrique du Sud est le pays le touché sur le continent, avec près de 3 000 morts, depuis le début de la pandémie.