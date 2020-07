Coronavirus: infecté, l’acteur Mel Gibson hospitalisé pendant une semaine

L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, Mel Gibson, a été hospitalisé pendant une semaine après avoir contracté le coronavirus.

Mel Gibson a passé une semaine à l’hôpital après avoir été testé positif au nouveau coronavirus (COVID-19) en avril 2020 et s’est depuis rétabli complètement. « Il a été testé positif en avril et a passé une semaine à l’hôpital », a déclaré le représentant de la star à People. Il ajoute que l’acteur a été traité avec le médicament Remdesivir, alors qu’il était à l’hôpital, et a été testé négatif à plusieurs reprises. Mel Gibson a été soigné dans un hôpital de Los Angeles, en Californie. Les rumeurs sur son état de santé avaient été annoncées par le journal australien The Daily Telegraph.

Mel Gibson a été aperçu dans une épicerie en Californie avec sa petite amie Rosalind Ross en mars 2020, peu de temps avant son hospitalisation. Le couple est ensemble depuis 2014 et a accueilli leur premier enfant en 2017. Le tout-petit, Lars Gerard, est le 9ème enfant de Gibson et le premier de Ross.

Depuis l’avènement du coronavirus, les États-Unis ont connu une augmentation catastrophique des cas du virus mortel. Jeudi, plus de 4 040 200 personnes dans tout le pays ont été infectées par le coronavirus et au moins 144 000 sont décédées, selon le New York Times .