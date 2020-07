Il y a peu de chances qu’un vaccin contre le coronavirus soit efficace à 100% d’ici 2021, a averti un expert français, exhortant les gens à prendre plus au sérieux les mesures de distanciation sociale.

« Un vaccin est en développement depuis plusieurs années », a déclaré à la télévision BFMTV l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre de l’équipe de scientifiques conseillant le gouvernement sur la crise. « Bien sûr, il y a un effort sans précédent pour développer un vaccin, mais je serais très surpris si nous avions ce qui était efficace en 2021 », a-t-il ajouté.

« Bien que nous en aurions probablement un qui a fonctionné en partie, nous étions très loin de la fin de la crise », a-t-il déclaré. Cela étant, « nous devons vivre avec ce virus », a-t-il déclaré. Et comme un autre lock-out était hors de question, les gens devaient revenir à « des habitudes plus sérieuses ».

Cette réaction de Fontanet intervient alors que plusieurs laboratoires indiquent pouvoir trouver un vaccin efficace d’ici le premier trimestre de l’année prochaine (2021). Ce qui pourrait signifier que les firmes pharmaceutiques font rêver le monde ou que le produit de leurs recherches pourrait s’avérer pas très efficace. Les scientifiques devraient alors concentrer plus les recherches sur des traitements immédiats et prendre le temps de sortir un vaccin très efficace et bien testé. Pendant ce temps, le virus continue sa progression et le nombre de personnes contaminées dépasse les 12 millions avec plus d’un demi-million de morts.