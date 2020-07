Coronavirus : découverte d’un nouveau test sanguin, résultat en 20 minutes

Un nouveau test sanguin a été développé par l’Université Monash en Australie. Ce nouveau dispositif permet de faire des tests de dépistage et d’obtenir le résultat en un maximum de 20 minutes, rapporte Al Arabiya.

La découverte de ce nouveau dispositif permettra de faire des tests sanguins de masse afin de détecter les porteurs du coronavirus. «Ce test simple, basé sur une infrastructure de typage sanguin couramment utilisée et déjà fabriqué à grande échelle, peut être déployé rapidement à travers l’Australie et au-delà. Ce test peut être utilisé dans n’importe quel laboratoire disposant d’une infrastructure de typage sanguin, ce qui est extrêmement courant dans le monde », a déclaré le Dr Corrie, maître de conférences en génie chimique à l’Université Monash.

Selon l’Université Monash, dans un communiqué publié sur son site Web, les agents de santé pourraient utiliser le nouveau test pour examiner environ 200 échantillons de sang par heure avec une configuration de laboratoire simple. Le même document ajoute que les hôpitaux dotés de machines plus avancées seraient en mesure de tester environ 700 échantillons de sang par heure, soit environ 16 800 par jour.

Evaluation clinique complète et production à grande échelle

«Cette approche simple, rapide et facilement évolutive a une application immédiate dans les tests sérologiques SARS-CoV-2 et constitue une plate-forme utile pour le développement de tests au-delà de la pandémie de COVID-19. Nous sommes redevables au travail de nos doctorants pour donner vie à ce projet », a déclaré le professeur Banaszak Holl, directeur du génie chimique à l’Université Monash dans le communiqué.

«Un financement est nécessaire pour effectuer une évaluation clinique complète sur de nombreux échantillons et sites. Avec un soutien commercial, nous pouvons commencer à fabriquer et à déployer ce test dans les communautés qui en ont besoin. Cela peut prendre aussi peu que six mois selon le soutien que nous recevons », a-t-il ajouté.