Coronavirus aux Etats-Unis : plus de 53 000 cas positifs en 24 heures, un nouveau record

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 53 000 nouveaux cas confirmés de coronavirus, au cours des dernières 24 heures, faisant passé le bilan à près de 2,8 millions de personnes infectées, depuis le début de la pandémie, selon le dernier décompte de l’institut Johns Hopkins.

Pays le plus touché dans le monde, les Etats-Unis continuent de comptabiliser le nombre de cas confirmés de coronavirus. Selon le dernier décompte établi, ce vendredi, par l’institut Johns Hopkins, le pays totalise 2 739 879 millions de cas, dont 53 069 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. A ce jour, 128 740 personnes ont succombé à la pandémie de covid-19, dont 649 au cours des dernières heures (706 la veille). « Nous avons un problème grave dans certaines zones « , a reconnu le Dr Fauci, l’épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, vendredi dernier, lors d’une conférence de presse, en appelant à la responsabilité individuelle de chaque Américain dans la maîtrise de la propagation du virus.,

A l’échelle mondiale, le bilan de la pandémie s’établit à 10, 9 millions de cas confirmés et 521 298 morts. 1 252 décès ont été recensés lors des dernières 24h au Brésil, pour un bilan total qui s’établit désormais à 60 632 décès et 1 448 753 cas recensés (+48 105 cas en 24h, un nouveau record quotidien). Avec 6 760 nouveaux cas, la Russie compte, à ce jour, 661,165 cas et 9,683 décès. En Afrique, le dernier bilan du Centre de contrôle des maladies de l’Union africaine, jeudi 2 juillet, officialise le passage du cap des 10 000 décès recensés sur l’ensemble du continent africain et 415 000 cas confirmés. Avec 150 000 personnes infectées, dont 7000 en 24 heures, l’Afrique du Sud est le pays le touché sur le continent, avec près de 2 000 morts, depuis le début de la pandémie.