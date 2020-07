Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 20 juillet

L’agence nigériane des maladies infectieuses a confirmé 556 nouveaux cas de coronavirus dans le pays, faisant passer le bilan à plus de 36 000, depuis le début de la pandémie.

Épicentre du coronavirus en Afrique de l’ouest, le Nigéria continue d’enchaîner de nouveaux cas, avec une moyenne de 500 cas quotidiens. Selon le dernier bilan établi, dimanche soir, par l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC), le pays compte désormais 36 663 personnes infectées, dont 556, ces dernières 24 heures. Ces nouveaux cas ont été recensés dans 18 Etats, dont Edo-104, Lagos-97, FCT-70, Benue-66, Oyo-61, Kaduna-38, Plateau-28, Osun-19, Akwa Ibom-14, Rivers-13, Katsina-13, Ondo-13, Ogun -6, Kano-5, Nasarawa-4, Gombe-2, Ekiti-2, Borno-1.

Depuis le début de la pandémie, le Nigéria a recensé 789 décès, dont 11, ces dernières heures. Le nombre de personnes guéries continue toutefois de croître, avec 15 105 patients rétablis contre 14 292, vendredi.

A l’échelle mondiale, le bilan du coronavirus dans le monde se situe à 14 745 491 cas confirmés et 606 173 morts. Avec 63 591 nouveaux cas ces dernières heures, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 3 834 208 infectés et 142 601 décès.