Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 15 juillet

Le Nigéria a enregistré 463 nouveaux cas de coronavirus, ces dernières 24 heures, portant le bilan à près de 34 000, a annoncé l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC).

Le nombre de cas liés au coronavirus ne cesse de croître au Nigéria, malgré les efforts colossaux de l’Etat central pour contenir sa progression. Rien que ces dernières 24 heures, 463 personnes ont été testées positives, selon un dernier bilan de l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC). Sur ces cas récents, on décompte 128 personnes infectées dans l’Etat de Lagos, suivi de l’État de Kwara, qui, lui, a enregistré 92 nouveaux cas et l’Etat d’Enugu avec ses 39 cas.

Depuis le début de la pandémie, le Nigéria a recensé 754 décès, dont 10, ces dernières heures. Le nombre de personnes guéries continue toutefois de croître avec 13 792 patients rétablis contre 13 671, lundi.

463 new cases of #COVID19Nigeria; Lagos-128

Kwara-92

Enugu-39

Delta-33

Edo-29

Plateau-28

Kaduna-23

Oyo-15

Ogun-14

Osun-14

FCT-12

Ondo-9

Rivers-9

Abia-8

Bayelsa-5

Ekiti-3

Borno-2 33,616 confirmed

13,792 discharged

754 deaths pic.twitter.com/0F4zsoNjCt — NCDC (@NCDCgov) July 14, 2020

Le groupe de travail présidentiel (PTF) a révélé, lundi, que la transmission aérienne de COVID-19 est possible, surtout que de nouvelles preuves démontrent de plus en plus de la véracité de ce nouveau mode de transmission du virus. Par ailleurs, le PTF informe que le gouvernement s’efforce d’obtenir plus de poches d’oxygène pour répondre aux urgences, car les décès dus aux complications du coronavirus ne cessent d’augmenter.

Aussi, a-t-il exhorté les Nigérians à porter absolument un masque facial et à adhérer à d’autres protocoles non pharmaceutiques, comme éviter les rassemblements de masse, pratiquer la distanciation sociale et maintenir l’hygiène corporelle en se lavant régulièrement les mains.