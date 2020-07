Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 14 juillet

595 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures au Nigéria, portant le bilan à plus de 33 000, a annoncé, lundi soir, l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC).

Les jours passent et se ressemblent au Nigéria. Depuis le début du mois, le pays enregistre quotidiennement une moyenne de 500 nouveaux cas. Selon le dernier bilan établi, lundi soir, par l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC), le total des infections est désormais de 33 153, dont 595, ces dernières 24 heures. Selon le NCDC, Lagos a enregistré, ce lundi, 156 nouveaux cas, suivi d’Oyo-141, FCT-99, Edo-47, Kaduna-27, Ondo-22, Rivers-20, Osun-17, Imo-13, Plateau-10, Nasarawa-8, Anambra-8, Kano-5, Benue-5, Borno-5, Ogun-4, Taraba-3, Gombe-3, Kebbi-1, Cross Rivers-1. La courbe de contagion par Etat montre qu’à ce jour, Lagos reste l’épicentre de la maladie, avec plus de 12 367 cas, devant FCT (plus de 3 000) et Oyo (plus de 2 000). Depuis le début de la pandémie, le Nigéria a recensé 744 décès pour 13 671 personnes guéries.

Le groupe de travail présidentiel (PTF) a révélé, lundi, que la transmission aérienne de COVID-19 est possible, surtout que de nouvelles preuves démontrent de plus en plus de la véracité de ce nouveau mode de transmission du virus. Aussi, a-t-il exhorté les Nigérians à porter absolument un masque facial et à adhérer à d’autres protocoles non pharmaceutiques comme éviter les rassemblements de masse, pratiquer la distanciation sociale et maintenir l’hygiène corporelle en se lavant régulièrement les mains.