Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 13 juillet

Le Nigeria a enregistré, dimanche soir, 571 nouveaux cas de COVID-19 et le nombre total de cas, à ce jour, est désormais de 32 558.

De nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria. Selon l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC), le pays compte désormais 32 558 cas positifs, dont 571; ces dernières 24 heures. Selon le NCDC, Lagos a enregistré, dimanche, 152 nouveaux cas, suivi d’Ebonyi-108, Edo-53; Ondo-46, FCT-38, Oyo-20, Kwara-19. La courbe de contagion par Etat montre qu’à ce jour, Lagos reste l’épicentre de la maladie, avec plus de 12 000 cas, devant FCT (plus de 3000) et Oyo (plus de 2000). Depuis le début de la pandémie, le Nigéria a recensé 740 décès pour 13 447 personnes guéries.

Avec plus de 12 millions de cas et près de 550 000 morts, selon le dernier bilan de l’OMS, la pandémie de coronavirus continue de se répandre sur le globe. Si, en Europe, la situation semble plutôt sous contrôle, en dépit de l’émergence de plusieurs foyers de contamination, la situation inquiète particulièrement sur le continent américain. Aux Etats-Unis, le cap impressionnant des 50 000 contaminations quotidiennes est régulièrement atteint, alors que le pays a enregistré plus de 130 000 décès, depuis l’arrivée du virus.