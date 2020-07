Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 11 juillet

575 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria, a annoncé, vendredi soir, l’Agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC).

L’Agence nigériane de contrôle des maladies infectieuses (NCDC) a confirmé, vendredi soir, 575 nouveaux cas de coronavirus dans le pays, faisant passer le bilan à 31 323, depuis le début de la pandémie. Selon le NCDC, sur ces cas récents, Lagos a enregistré 223 personnes infectées, suivi d’Oyo-85, FCT-68, Rivers-49, Kaduna-39, Edo-31, Enugu-30, Delta-11, Niger-10, Katsina-9, Ebonyi-5, Gombe-3, Jigawa-3, Platrau-2, Nssawara-2, Borno-2, Kano-1 et Abia-1.

709 décès ont été répertoriés dans le pays, depuis le début de l’épidémie, dont 20, ces dernières 24 heures. On note, cependant, une progression constante des cas guéris, avec 12 795 personnes rétablies contre 12 546, jeudi. La courbe de contagion par Etat montre qu’à ce jour, Lagos reste l’épicentre de la maladie, avec près 12 000 cas devant FCT (près de 3 000) et Oyo (environ 2000).

L’Etat central a annoncé vendredi avoir rapatrié 270 nigérians bloqués en Egypte. Le gouvernement nigérian a également révélé que tous les évacués étaient négatifs pour le COVID-19. Environ 4000 ressortissants nigérians seraient bloqués dans divers pays à travers le monde depuis le début de la pandémie. Selon les autorités locales, 3000 individus seraient déjà rentrés au pays et le reste foulera le sol nigérian d’ici la fin du mois de juillet.

Découvert pour la première fois en Chine, le coronavirus a déjà fait plus de 12 millions de personnes infectées et plus de 558 000 décès dans le monde dont 5 575 morts ces dernières 24 heures. Pays le plus touché, les Etats-Unis comptent à ce jour, 3 238 219 cas positifs et 135 953 décès, suivi du Brésil (1 804 338 cas et 70 524 morts) et de l’Inde (820 916 cas et 22 123 décès).