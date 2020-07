Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 10 juillet

499 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, au Nigéria, portant le bilan à plus de 30 748, a annoncé, jeudi soir, l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC).

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus ne cesse de croître au Nigéria, alors que le gouvernement fait de plus en plus face à la pression de la population pour la réouverture complète du pays. Selon le dernier bilan établi, lundi soir, par l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC), le total des infections est désormais de 30 748, dont 499, ces dernières 24 heures.

Selon le NCDC, Lagos a enregistré, jeudi, 157 nouveaux cas, suivi d’Edo-59, Ondo-56, Oyo-31, Akwa Ibom-22, Borno-21, Plateau-19, Kaduna-18, Katsina-18, Bayelsa-17, FCT-17, Delta-14, Kano-11, Rivers-10, Enugu-8, Ogun-6, Kwara -4, Imo-3, Nasarawa-2, Osun-2, Abia-1, Ekiti-1, Niger-1 et Yobe-1.

La courbe de contagion par Etat montre qu’à ce jour, Lagos reste l’épicentre de la maladie, avec près d 12 000 cas devant FCT (près de 3 000) et Oyo (environ 2000). Depuis le début de la pandémie, le Nigéria a recensé 689 décès pour 12 546 personnes guéries.

A l’échelle mondiale, le coronavirus a fait plus de 12 millions de personnes infectées et plus de 554 000 décès. Les Etats-Unis viennent en tête des pays les plus touchés, avec 3 165 058 cas positifs (57 437 en 24 heures) et 135 094 décès, suivis du Brésil (1 759 103 cas et 69 254 décès) et de l’Inde (793 802 cas et 21 604 morts).