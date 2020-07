Coronavirus : au moins 7.000 policiers testés « positifs » en Afrique du Sud

Au total, 7 021 policiers sud-africains ont été testés positifs au coronavirus, ont indiqué, mercredi, les autorités de Pretoria, au cours d’une conférence de presse.

Le ministre de la Police, Bheki Cele, a révélé, mercredi, que plus de 7.000 membres des forces de police sont positifs à la Covid-19. Cette annonce a été faite, alors que le ministre parlait de plans pour freiner la propagation de la COVID-19, à Pretoria. Il a ajouté que 4 949 policiers ont été mis en quarantaine et que 150 ont été hospitalisés. «Cette pandémie de COVID-19 est aveugle, personne n’est à l’abri; elle attaque même ceux qui sont chargés de nous protéger. Un certain nombre de responsables du cluster Justice, prévention du crime et sécurité, se sont révélés positifs», indique l’autorité ministérielle.

Bheki Cele a ajouté que 3 688 cas de COVID-19 ont également été enregistrés dans des prisons sud-africaines, dont 1 485 détenus et 2 203 gardiens de prison, rapporte NAN. «15 détenus et 31 fonctionnaires sont morts de la COVID-19 et 53 policiers sont décédés. Nous allons rompre la transmission, si nous sommes responsables pendant cette pandémie », a déclaré Cele. Il a averti que la police intensifierait désormais les patrouilles, arrêterait et fouillerait pour garantir le respect de la distanciation sociale et autres réglementations de verrouillage. Jusqu’à présent, un total de 298 292 cas de COVID-19 ont été enregistrés en Afrique du Sud, faisant du pays, l’épicentre de la maladie en Afrique.