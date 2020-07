Corée du Sud : le maire de la capitale Séoul porté disparu

Le maire de Séoul, la capitale sud-coréenne, a été porté disparu. Des recherches sont en cours pour tenter de le retrouver, a annoncé, jeudi, la police de la ville.

Séoul est la capitale de la Corée du Sud et une des plus grandes villes du pays. Le maire de la ville, Park Won-soon, a été porté disparu et les équipes de recherche de la police se sont mobilisées pour le retrouver. Selon la police, le signal de son téléphone portable a été détecté, pour la dernière fois, près d’une petite colline dans le quartier de Sungbuk, mais l’appareil est actuellement éteint. Sa fille aurait déclaré à la police qu’il avait laissé un message vocal qui sonnait « comme un testament », avant de quitter la maison, rapporte BBC.

Park, 64 ans, a été élu maire de Séoul, en 2011, et élu pour son troisième et dernier mandat, en juin, de l’année dernière. Park ne s’est pas présenté au travail, jeudi, annulant une réunion avec un responsable présidentiel dans son bureau de l’hôtel de ville de Séoul, a déclaré, à l’Associated Press Kim Ji-hyeong, un responsable du gouvernement métropolitain de Séoul. Membre du Parti démocrate libéral du président Moon Jae-in, M. Park aurait été considéré comme un espoir présidentiel potentiel pour les élections de 2022.