Coopération: le Bénin fait ses adieux à Kiyofumi Konishi et au nonce Brian Udaigwe

Dans son allocution, le ministre des affaires étrangères et de la coopération n’a pas manqué de vanter les qualités humaines et professionnelles des deux diplomate, qui ont travaillé à la consolidation des liens d’amitié, entre le Bénin et leurs pays respectifs.

Selon Aurélien Agbénonci, c’est sous le mandat du Nonce apostolique, Brian Udaigwe, que le président de la république, Patrice Talon, a eu l’opportunité d’effectuer une visite de travail au Vatican, le 18 mai 2018. Il a félicité le Nonce pour sa contribution à la réussite de cette visite de travail, si bien préparée dans la simplicité et la convivialité.

Le ministre a également salué les actions discrètes et efficaces du Nonce, menées au titre de l’Eglise catholique, dans le domaine de la santé et de l’éducation. « Depuis notre indépendance, il a fallu le Nonce Brian Udaigwe et le gouvernement du président Patrice Talon pour que nous puissions signer notre accord-cadre, relatif au statut juridique de l’Eglise catholique au Bénin, entré en vigueur le 23 août 2018 », a rappelé Aurélien Agbénonci.

Le passage de Kiyofumi Konishi au Bénin laissera également beaucoup de souvenir heureux. La mise en service de l’hôpital de zone d’Allada, le projet de construction du passage supérieur de Vèdoko, prévu pour 2021, le projet de construction des écoles dans l’Atlantique, les dons de matériels médicaux, la visite des investisseurs japonais au Bénin, l’approvisionnement en eau des populations de Dassa et Glazoué sont autant de preuves du passage fructueux du diplomate.

En guise de souvenir, le diplomate béninois a fait cadeaux, aux deux ambassadeurs, des tableaux avec des symboles royaux, empreintes de l’histoire du Bénin. Précisons que ce dîner convivial a connu la participation des ministres de la Santé, de l’Industrie et du Commerce et de la doyenne du corps diplomatique.