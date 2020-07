Congo: accusée de se dépigmenter, Nathalie Makoma s’explique

Nathalie Makoma a répondu ce dimanche à ceux qui l’accusent de s’être blanchie la peau. La jeune femme semble apprécier son extravagance et sa nouvelle couleur de sa peau.

L’ancienne membre du groupe Makoma, Nathalie Makoma s’est exprimée sur la nouvelle couleur de sa peau qui suscite de vives polémiques. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, la jeune femme a expliqué que c’est le maquillage qui change la couleur de sa peau. «Je suis Nathalie Makoma. J’ai toujours beaucoup de maquillage. Ce maquillage est blanc et c’est ce qui me rend blanche(…) Pendant tous ces temps, je crois que vous me connaissez. Je suis toujours extravagante et je resterai toujours extravagante avec beaucoup de maquillage et beaucoup de make-up blanc», a-t-elle indiqué.

Nathalie Makoma, née le 24 février 1982 à Libreville, Gabon, est une auteure-compositrice-interprète chanteuse de gospel, pop, R&B hollandaise, d’origine congolaise.